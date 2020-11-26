Yonca Evcimik'in Ayıp Şeyler şarkısı olay oldu - Magazin haberleri

Yonca Evcimik'in şarkısı olay oldu 0:00 / 0:00

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısındaki performası tepki topladı. Rap söylemeye çalışan Evcimik'in, şarkısında kullandığı sözler de sosyal medya kullancıları tarafından eleştirildi. Pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi.



Evcimik'e gelen tepkilerin büyümesi, ünlü şarkıcıyı Twitter'da gündem yaptı.

Evcimik hakkında sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları ise şöyle:

*Yonca Evcimik’in son şarkısı, 2020’nin ne kadar daha kötü gidebileceğinin kanıtı olmuş adeta.

*Yonca Evcimik dinliyorum gözlerim kapalı önce hafiften bir kalp çarpıntısı sonra kulakta kanama.

*Hayatımda duyduğum en korkunç "şey" olduğunu rahatlıkla itiraf edebilirim.

*Bakalım ölmeden daha neleri göreceğiz.

*Bir kişi bile 'biz napıyoruz' demedi mi bu şarkıyı internete koyarken?

*Tamamını izleyebilen varsa tebrik ederim, 40. saniyede kalbim o kadar sıkıştı ki, ölüyorum zannettim.