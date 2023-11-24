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        Kazada ölen polis, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

        ÇORUM'dageçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Hakan Karataş (25), memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:40
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        Kazada ölen polis, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
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        ÇORUM'dageçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ali Hakan Karataş (25), memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ali Hakan Karataş'ın kullandığı 05 HA 485 plakalı otomobil, dün Çorum-Samsun kara yolu Konaklı mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Yaralanan Karataş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        Cenazesi Çorum'dan Yozgat'a getirilen Karataş için Çapanoğlu Büyük Camisi'nde cuma namazı sonrası tören düzenlendi. Törene, Karataş'ın yakınları, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve bölge halkı katıldı. Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Karataş, Top Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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