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        Yozgat'ta sulama barajında balık ölümleri görüldü

        Yozgat'ta merkeze bağlı Esenli köyündeki Gelingüllü Sulama Barajı'nın farklı noktalarında toplu balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 23.11.2023 - 16:39
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        Yozgat'ta sulama barajında balık ölümleri görüldü
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        Yozgat'ta merkeze bağlı Esenli köyündeki Gelingüllü Sulama Barajı'nın farklı noktalarında toplu balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

        Barajda ölen çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlükleri inceleme başlattı.

        Köylülerden Halil Öztürk, gazetecilere, balık ölümlerini duyunca baraj kıyısına geldiğini belirterek, "Bu balıkları topluyorlar. Yenir mi yenmez mi bilinmiyor." dedi.

        Ölmek üzere olan balıklardan alan vatandaşlardan Suat İpek de 5-6 kilogram balık topladığını söyledi.

        Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Kılıç, balık ölümlerinin mevsimsel kuraklıktan dolayı baraja giren kirli sudan kaynaklanabileceğini belirtti.

        Temiz su azalırken özellikle Sorgun ilçesinden gelen kirli su miktarının arttığını ifade eden Kılıç, "Su girişleri üzerinde biyolojik arıtma sistemleri olan tesisler var ama buna rağmen temiz su miktarındaki azalmaya bağlı olarak balık ölümleri olabilir. Su içerisinde 'saponin' (kimyasal bileşik) olabilir. Bu maddenin kanserojen bir özelliği yok ama balığı öldürebilir. Bu balığı yiyenlerde insan sağlığı açısından endişe edecek bir durum yok." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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