Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yozgat Haberleri

        Sorgun'da Araplı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin projesi ödül aldı

        Sorgun ilçesinde Araplı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Kalemin Kağıda Aks-ı Sadası" projesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sorgun'da Araplı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin projesi ödül aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sorgun ilçesinde Araplı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan "Kalemin Kağıda Aks-ı Sadası" projesi, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce ödüllendirildi.

        Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal AA, muhabirine, Araplı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projenin ülke genelinde 112 proje içerisinde yer aldığını söyledi.

        Projenin öğrencilere ve okula katkıları bulunduğunu ifade eden Öcal, "Proje kapsamında öğrencilerimize yönelik resim ve dijital içerik üretme kursu verilip, öğrencilerimizin kültür ve sanat alanında beceri kazanması hedeflenmektedir. Bu faaliyetlerin yapılması için okulumuzda resim atölyesi kuruldu. Kurs faaliyetleri başladı. Proje faaliyetleri için okulumuza Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 50 bin lira ödül verildi." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Katar: Ateşkes yarın 7'de başlayacak
        Katar: Ateşkes yarın 7'de başlayacak
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Komşu katliamında 11 yaşındaki Ceyda vahşeti bağırmış! "Babamı, kardeşimi öldürdü, sıra bizde!"
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var

        Benzer Haberler

        Yozgat'ta sulama barajında balık ölümleri görüldü
        Yozgat'ta sulama barajında balık ölümleri görüldü
        Köy enstitüsü mezunu emekli öğretmenlere duygulandıran davet
        Köy enstitüsü mezunu emekli öğretmenlere duygulandıran davet
        Yozgat Merkez Ortaokulu'nda kütüphane ve okuma salonu açıldı
        Yozgat Merkez Ortaokulu'nda kütüphane ve okuma salonu açıldı
        GES ile köylülerin elektrik faturası azaldı
        GES ile köylülerin elektrik faturası azaldı
        Sorgun Belediye Başkan Ekinci, çocuklara oyuncak hediye etti
        Sorgun Belediye Başkan Ekinci, çocuklara oyuncak hediye etti
        Yozgat'ta ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı
        Yozgat'ta ara tatilin ardından öğrenciler ders başı yaptı