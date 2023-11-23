Köy enstitüsü mezunu emekli öğretmenlere duygulandıran davet ÖMER ERTUĞRUL - Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmenler 92 yaşındaki Mustafa Aygün ile 89 yaşındaki Doğan Özmen, yıllar sonra öğrencilerle bir araya geldi.

ÖMER ERTUĞRUL - Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmenler 92 yaşındaki Mustafa Aygün ile 89 yaşındaki Doğan Özmen, yıllar sonra öğrencilerle bir araya geldi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki etkinlik, Aygün'ün 6 yıl görev yaptığı, Özmen ise ilkokul eğitimini gördüğü Aşağıcumafakılı Köyü Şehit Resul Elhan İlkokulunda düzenlendi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Sorgun Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal'ın davetiyle okula gelen Aygün ve Özmen, alkışlarla karşılandıkları sınıfta duygusal anlar yaşadı.

Mustafa Aygün, AA muhabirine, Pazarören Köy Enstitüsünden 1949'da mezun olduğunu ve 15 yıl köylerde öğretmenlik yaptığını söyledi.

- "Eski günlerimizi yad ettik"

Askerliğini yaptıktan sonra 1958'de Aşağıcumafakılı Köyü İlkokuluna tayininin çıktığını anlatan Aygün, "Sizin gibi çocukları 32 sene okuttum. Bu köyde 6 yıl öğretmenlik yaptım. Eski okulumuz köyün ortasında eski bir binaydı, böyle pırıl pırıl okullarımız yoktu. Güçlükler içinde çocukları okutmaya çalıştık. Bu okulda eski günlerimizi yad ettik." dedi.

Buluşma sırasında duygulanan Aygün, çocuklara okullarını ve öğretmenlerini sevmeleri, arkadaşlarıyla iyi geçinmeleri tavsiyesinde bulundu.

Aygün, eski okullarla şimdiki okullar arasında çok fark olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Araç gereç, bina anlamında her yönüyle eskiden böyle sağlıklı okullar yoktu. Kendi imkanlarımız dahilinde çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorduk. Muhtarlarla beraber sıkıntı içerisinde, güçlükler içerisinde yıllarımız geçti. Şimdiki sıralarla bizim eski okullardaki sıralar bambaşka. Eskiden böyle rahat, çalışabilecek sıralar değildi. Bir ucundan tutunca öbür ucu sallanırdı. Çocuklar teneffüse çıkar, içeri girersin sıranın biri kırılmış. Şimdi bu sıralar böyle çok güzel. Okullar sağlıklı, binalar çok güzel."

- "Çok çok mutlu oldum"

Doğan Özmen de sınıf öğretmenliği yaptığını ancak müzik derslerine de girdiğini aktardı.

Yaklaşık 20 yıl öğretmenlik yaptığını, yıllar sonra yeniden eğitim gördüğü sıralara dönmenin heyecanını yaşadığını belirten Özmen, "Çok çok mutlu oldum. Bu yavrularımızın hepsine başarılar diliyorum. İnşallah herkes amacına ulaşır. Eskiden okulda tek sınıf öğretmeniydim. Sobayı ben yakıyordum. Temizliğe ben nezaret ediyordum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da davetini kabul ederek öğrencilerle bir araya gelen emekli öğretmenlere teşekkür ederek, "Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlerimizi hatırlamak istedik. Duygularını paylaştık. Güzel bir etkinlik olduğuna inanıyorum." dedi.