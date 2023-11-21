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        GES ile köylülerin elektrik faturası azaldı

        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta İl Özel İdaresinin güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarıyla köylerin içme suyunun temininde kullanılan elektrikte tasarruf sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:14 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:14
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        GES ile köylülerin elektrik faturası azaldı
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        ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta İl Özel İdaresinin güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarıyla köylerin içme suyunun temininde kullanılan elektrikte tasarruf sağlandı.

        İl Özel İdaresi, köylerin su depolarındaki elektrik maliyetinin artması üzerine geçen yıl güneş paneli kurmak için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda geçen yıl 14, bu yıl 36 köye kurulan güneş enerjisi panelleri sayesinde enerji maliyetlerinde ciddi oranda düşüş yaşandı.

        İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Ali Çalık, Yozgat genelinde son 2 yılda 50 köyde GES kurduklarını söyledi.

        Elektrik maliyetleri çok yüksek olduğu için köylülerin fatura bedellerini ödemekte çok ciddi sıkıntılar yaşadığına değinen Çalık, "Yaptığımız güneş enerjisi sistemi sayesinde köylerimizde neredeyse yüzde 60-70'e varan tasarruf sağlayıp faturalarımızı düşürdük. Vatandaşlarımız çok memnun." dedi.

        Çalık, daha önce fatura bedellerinin tahsilatında muhtarların zorluk yaşadığını anlatarak, "Artık tüm vatandaşlarımız, cebinden çok cüzi miktar çıktığı ve evinde çeşmesini açtığında her an suya kavuşabildiği için her yönüyle memnun. Merkez dahil 14 ilçemizde toplam 660 kilovat kurulu gücümüz var." diye konuştu.

        Çalatlı köyü muhtarı Nizamettin Dolgunyürek de içme suyunda kullanılan elektrik faturası 30 bin lira gelirken GES'in kurulmasıyla 10-15 bin lira arasına düştüğünü söyledi.

        GES'lerin fatura sıkıntısını ortadan kaldırdığını dile getiren Dolgunyürek, vatandaşların su faturalarını daha kolay ödediğini ifade etti.

        - Su kesintileri yaşanmıyor

        Çalatlı köyü sakinlerinden Nursel Andaç ise daha önce elektrik kesintilerinde sularının da kesildiğini belirterek, "GES sayesinde suyumuz sürekli akıyor. Faturalarımız indi ve memnunuz." dedi.

        Abdullah Andaç ise 10 yıldır köyde yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Allah razı olsun Sayın Valimizden, İl Özel İdaremizden. Yapmış oldukları güneş enerjisi çalışması sayesinde suyumuz kesintisiz akmakta. Ayrıca faturalarımızda da yüzde 50 oranında tasarruf sağlandı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun herkesten."

        Melahat Andaç ise faturalarının daha önce yüksek geldiğini, güneş enerji sisteminin kurulmasıyla yarı yarıya düştüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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