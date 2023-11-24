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        Yozgat ve Sorgun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

        Yozgat ve Sorgun ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 15:17 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:22
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        Yozgat ve Sorgun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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        Yozgat ve Sorgun ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

        Valilik Konferans Salonu'ndaki etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğretmenlerin gününü kutladı.

        Konuşmanın ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, öğrenciler şiir okudu, tiyatro gösterisi sundu.

        Emekli olan öğretmenlere teşekkür plaketi takdim eden Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

        Törene, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Sorgun ilçesinde düzenlenen etkinlikler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

        İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda devam eden programın açılış konuşmasını yapan Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı Guzey, öğretmenlerin yanan bir mum misali çevresini aydınlatırken kendini eridiğini söyledi.

        Öğrencilerin konseri, halk oyunu gösterisinin ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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