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        Yozgat'ta arıcılara "varroa" hastalığı uyarısı

        Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Ali Karaca, arı kovanlarında görülen varroa hastalığıyla zamanında mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:21
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        Yozgat'ta arıcılara "varroa" hastalığı uyarısı
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        Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Ali Karaca, arı kovanlarında görülen varroa hastalığıyla zamanında mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

        Karaca, gazetecilere, kahverengi ve kırmızımsı renkteki bir parazit türü olan varroa akarının arılarda aynı adı taşıyan hastalığa yol açarak ölümlere neden olduğunu belirtti.

        Arı ölümlerinin yüzde 20'yi geçmesi durumunda büyük ekonomik kayıplara neden olacağını vurgulayan Karaca, "Varroa ile mücadele ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılmalı. Bal döneminde ilaçlama yapılmadığından balı aldıktan sonra daha etkili bir şekilde mücadele edilmesi lazım." dedi.

        Bu yıl arının bal yapma döneminde aşırı yağışlardan dolayı polen toplayamadığını ve kovanların zayıf kaldığını aktaran Karaca, "2023 yılına il genelinde 37 bin kovan ile girdik. Bal aldıktan sonra en az kovan başına 10 kilogram şeker yedirilmesi lazım ki arı güçlü olsun kendine gelsin. Şekersiz bal üretiyorum diye hiçbir şey vermezsen o arı ölür. 9. aydan 11. aya kadar muhakkak iyi bir beslenme yapılması gerekiyor." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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