Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yeni üyelerinin belirlenmesine dair seçim süreci devam ediyor. Yargıtay ve Danıştay’da bir süredir devam eden seçimlerde 5 yeni YSK üyesi belirlendi. Yargıtay’da son YSK üyesinin seçilmesi için yarın seçim yapılacak.

6 ÜYENİN GÖREV SÜRESİ DOLUYOR

Fevzi Çakır'ın haberine göre, 7 asil 4 yedek olmak üzere toplam 11 üyeden oluşan Yüksek Seçim Kurulu’nda yarın Başkan Sadi Güven ile Faruk Kaymak, Refik Eğri, Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday’ın görev süreleri dolacak. Bu isimlerin yerine, üçü Yargıtay, üçü ise Danıştay üyeleri arasından yeni isimler belirlenmesi gerekiyordu.

YARGITAY VE DANIŞTAY’DA SEÇİM

Yeni üyelerin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da bu nedenle bir süredir seçim yapılıyordu. Geçen hafta yapılan oylamalar sonucunda sadece Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Ahmet Yener salt çoğunluğun üzerinde oy alarak, YSK üyesi seçilmişti. Geri kalan 5 üyenin belirlenmesi için oylamalara bu hafta devam edildi. Hafta başında her iki kurumda yapılan oylamalar sonucunda ise yine sadece bir üye yeterli çoğunluğun oyuna ulaşarak, YSK Üyesi oldu. Yargıtay’da yapılan oylamada, 14. Hukuk Dairesi Mahmut Akgün YSK üyesi seçildi.

DANIŞTAY’DA İKİ ÜYE SEÇİLDİ

Danıştay’da bugün yapılan oylamalar sonucunda ise iki üye daha YSK üyesi seçildi. 9. Daire Üyesi Battal Öğüt ve 10. Daire üyesi Ali Ürker ve Üyesi Ekrem Özübek YSK’nın yeni üyesi oldu. Böylece Danıştay’daki YSK üyeliği seçim süreci tamamlanmış oldu.

SON ÜYE YARIN SEÇİLECEK

Yargıtay’da son YSK üyesinin seçilmesi için süreç devam edecek. Yargıtay Genel Kurulu’nda yarın seçim yapılacak.

YENİ BAŞKAN DA BELİRLENECEK

6 yıllığına seçilen 6 üyenin tamamının belirlenmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu, toplanacak. Üyeler bu toplantıda salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve başkanvekili seçecek.