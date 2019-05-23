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YORUM KURALLARINI OKUDUM

YSK sınav yerleri bugün açıklanır mı? 2019 ÖSYM YKS sınav giriş belgesi sorgulama işlemi

YKS sınav yerleri açıklandı mı soruları öğrenci ve veliler tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oldu. İyi bir üniversitede eğitim almak için YKS TYT AYT sınavlarına girerek ter dökecek olan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, ÖSYM 2019 YKS giriş belgeleri sorgulama ekranı...

YKS sınav yerleri

YKS giriş belgesi yerleri açıklandı mı? YKS giriş belgesi nasıl alınır sorusu ilk kez üniversite sınavına girecek olan öğrenciler tarafından soruluyor. Sınava sayılı günler kala ÖSYM tarafından beklenen YKS giriş belgeleri için detaylar haberimizde...

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

YKS sınav giriş yerleri henüz yayınlanmamıştır. 15 Haziran-16 Haziran arasında gerçekleştirilecek olan YKS sınavları 1-2 hafta öncesinden giriş yerlerinin belli olacağı tahmin ediliyor. Buna göre YKS sınav giriş yerlerinin 3 ila 7 Haziran tarihleri arasında açıklanacağı bekleniliyor.

YKS TYT AYT SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

YKS 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 15 Haziran 2019 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 135 dakika olacak.

YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı 16 Haziran tarihinde saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi ise 180 dakika olacak.


YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı 16 Haziran 2019 tarihinde saat 15:45'te başlayacak. Sınav süresi ise 120 dakika olacak.

YKS KONTEJYAN LİSTELERİ 2019

2019 yılının YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar “2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, ÖSYM'nin (http://www.osym.gov.tr) internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Ancak 2018 yılının kontenjan listeleri tercih yapacak öğrenciler için rehber olabilir.

YKS KONTEJYAN LİSTELERİ 2019

 

YKS 2019 BARAJ PUANI KAÇ?

Milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek olan 2019 YKS sınav baraj puanı resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi’ndeki (AYT) 180’i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT’den 20 net yapmak zorunda.

 

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