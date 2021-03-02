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Yüksek riskli iller hangileri nedir? 20-26 Şubat İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı

Yüksek riskli iller hangileri? Sorusu normalleşme kapsamında açıklanan kararların ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan düşük, orta, yüksek ve yüksek riskli bölgelerin kademeli normalleşme sürecine gireceğini açıkladı. İşte yüksek riskli iller ve kısıtlamaları...

Yüksek riskli iller hangileri nedir? 20-26 Şubat İllere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı

Yüksek riskli iller hangileri nedir? Sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Erdoğan çok yüksek iller dışında normalleşme sürecine başladığımızı duyurdu. Buna göre yüksek riskli illerde de normalleşme başlıyor.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

Kırklareli
Tekirdağ
İstanbul
Kocaeli
Yalova
Çanakkale
Kütahya
Bilecik
Düzce
Zonguldak
Bolu
İzmir
Muğla
Antalya
Mersin
Karaman
Niğde
Kayderi
Kilis
Artvin
Ardahan

İlçeleri 20-26 Şubat risk durumu tablosuna göre yüksek riskli (turuncu) bölge sayılıyor.

RESTORANLAR VE KAFELER YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE AÇIK OLACAK MI?

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta risk durumuna göre illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek." açıklamasında bulundu

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