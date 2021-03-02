Yüksek riskli iller hangileri nedir? Sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından merak konusu oldu. Erdoğan çok yüksek iller dışında normalleşme sürecine başladığımızı duyurdu. Buna göre yüksek riskli illerde de normalleşme başlıyor.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

Kırklareli

Tekirdağ

İstanbul

Kocaeli

Yalova

Çanakkale

Kütahya

Bilecik

Düzce

Zonguldak

Bolu

İzmir

Muğla

Antalya

Mersin

Karaman

Niğde

Kayderi

Kilis

Artvin

Ardahan

İlçeleri 20-26 Şubat risk durumu tablosuna göre yüksek riskli (turuncu) bölge sayılıyor.

RESTORANLAR VE KAFELER YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE AÇIK OLACAK MI?

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta risk durumuna göre illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalarla ilgili, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır. Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek. Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerimizde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek." açıklamasında bulundu