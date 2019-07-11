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HaberlerGündemBoşanmaya geldi, 5. katı duyunca ortalık karıştı!

Yükseklik korkusu nedeniyle mahkeme salonu değişti

AA

Mersin'de eşiyle anlaşmalı boşanmak için başvuru yapan adam, 5. kattaki duruşma salonuna yükseklik korkusu gerekçesiyle çıkamadı. Durumun aktarıldığı hakim, davayı 2. kattaki bir salonda görüp çifti boşadı. B.G'nin avukatı Yılmaz Can, "Taraflar boşandı ama kaç yıllık avukat olarak hala şaşkınlık içerisindeyim." dedi.

2. kata da zor da olsa çıktı

Mersin'de eşiyle anlaşmalı boşanmak isteyen adam, 5. kattaki duruşma salonuna yükseklik korkusu olduğu gerekçesiyle çıkmayınca yargılama 2. katta yapıldı.

Alınan bilgiye göre, 11 yıllık evli olan ve bir çocukları bulunan A.G. (38) ile karısı B.G. (29),anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

Adliyenin 5. katındaki Mersin 5. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya B.G. katılırken, eşi adliyeye gelmesine rağmen yükseklik ve asansör korkusu olduğu gerekçesiyle mahkeme salonunun olduğu kata çıkamadı.

Durumun aktarıldığı hakim, anlayış göstererek duruşmanın 2. kattaki boş olan bir mahkeme salonunda görülmesine karar verdi.

Asansör kullanmayıp zor da olsa ikinci kata yürüyerek çıkan A.G'nin de duruşmaya katılmasıyla dava görüldü.

Çifti dinleyen hakim, tarafların boşanmasına karar verdi.

B.G'nin avukatı Yılmaz Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, hakimin anlayış göstererek duruşma salonunu değiştirdiğini söyledi.

Davanın boş olan 2. kattaki bir mahkeme salonunda görülerek karara bağlandığını aktaran Can, "Taraflar boşandı ama kaç yıllık avukat olarak hala şaşkınlık içerisindeyim." dedi.

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