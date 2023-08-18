Yüksel Aymaz hayatını kaybetti
İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve ışık tasarımcısı Yüksel Aymaz, yaşamını yitirdi. Üzücü haberi Nazan Kesal açıkladı
İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve ışık tasarımcısı Yüksel Aymaz'dan acı haber geldi. Aymaz'ın hayata veda ettiği öğrenildi.
"ACI KAYBIMIZ"
Acı haberi Nazan Kesal, duyurdu. Kesal, "Yüksel Aymaz... Acı kaybımız..." ifadelerini kullanarak, üzüntüsünü ifade etti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Aymaz'ın cenaze töreni dün Zeytinburnu Merkezefendi Camii'nde öğle namazının ardından gerçekleşti. Yüksel Aymaz, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Fotoğraf: Instagram