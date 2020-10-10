Adana, Türkiye'nin en önemli lezzet duraklarından biri... Yüksük çorbası yapımı zor, maharet isteyen bir çorba. İşte yüksük çorbası tarifi ve gereken malzemeler...

YÜKSÜK ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 kase mantı

2 kaşık domates salçası

2 kaşık tereyağı

2 bardak nohut (Haşlanmış)

6-7 bardak et suyu

Kuru nane

Tuz

YÜKSÜK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Derin bir tencerenin içinde tereyağını eritip üzerine salçayı koyun ve biraz kavurun. Üzerine et suyunu koyup kaynamaya bırakın. Kaynayama başlayınca nohudu ve mantıları ilave edin. En son baharatlarını da attıntan sonra kapağını kapatıp kısık ateşte mantılar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 20 dakika kadar pişirin. Sıcak servis edin.

Afiyet olsun.