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        Haberler Gündem Güvenlik Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalıştılar

        Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalıştılar

        Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:48 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:48
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        Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalıştılar
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        Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken bitkin düşerek yardım talebinde bulunan düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Deniz yüzeyinde tespit edilen 1 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı.

        Başka bir olayda ise Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

        Karaya çıkarılan 2 düzensiz göçmen, sağlık kontrollerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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        #Muğla Bodrum
        #düzensiz göçmen
        #yunanistan
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