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İstanbul'un fethinin 567. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunacağının açıklanmasının ardından Yunanistan hükümetinden bir açıklama geldi.

SKAI TV'ye konuşan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Yunan hükümetinin Ayasofya'da yapılacak bir etkinliği onaylamadığını söyledi.

Petsas, "Ankara'nın Ayasofya'da yapmaya hazırlandığı etkinlik rahatsız edici ve kınanmayı hak eden bir konu. Çünkü Ayasofya dünya kültür mirasına ait bir müze olarak kabul ediliyor ve şu anda başka amaçlarla kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Ayasofya ile ilgili tartışmaların ilk kez yaşanmadığını hatırlatan Petsas, "Bir meydan okuma olan bu durumu takip ediyoruz. Ancak her zaman uluslararası hukuka dayanan iyi komşuluk ilişkilerini öne çıkaracağız" şeklinde konuştu.

İstanbul'un fethi kutlamalarıyla ilgili dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fetih Şöleni kapsamında, Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.