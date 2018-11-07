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Yunanistan'dan din adamlarıyla ilgili kritik karar!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronomios din ve Kilise arasındaki ilişkileri düzenleyen 15 maddelik ortak bildiride anlaştıklarını açıkladı. Mutabakata göre, Ortodoks Kilisesi'ne bağlı din görevlileri memurluktan çıkarılacak ancak maaşların toplamı kadar miktar bütçeden Kilise'ye aktarılacak

07.11.2018 - 08:00 | Güncelleme: AA

Yunanistan'da din görevlilerinin devlet memurluğundan çıkarılmasının planlandığı açıklandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronomios hükümetin planladığı Anayasa değişikliği tartışmaları kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Çipras ve İeronomios basın toplantısı düzenleyerek, din adamlarının maaşları, Kilise'nin varlıkları, devlet ile din işlerinin düzenlenmesi konularında 15 maddelik bir mutabakat sağlandığını açıkladı.

Amaçlarının Yunan devletinin doğumuna ve oluşumuna katkısını göz önünde bulundurarak Kilise'nin özerkliğini güçlendirmek olduğunu belirten Çipras, "Hem devlet hem de Kilise'ye fayda sağlayacak tarihi bir adım çabasındayız." dedi.

Çipras, rahiplerin bundan sonra devlet memuru olmaktan çıkarılmasını planladıklarını belirterek, din görevlilerinin maaşları miktarındaki ödeneğin her yıl Kilise'ye bağlı bir fona aktarılacağını ifade etti.

Ayrıca, devlet ve Kilise arasında tartışmalı olan mülkiyetlere ilişkin bir ortak komite oluşturulacağını kaydeden Çipras, mülklere ilişkin gelir ve yükümlülüklerin iki taraf arasında ortak olarak paylaşılacağını bildirdi.

Başpiskopos İeronomios da "Bu mutabakat, karşılıklı saygı çerçevesinde ilerleme niyetinde olduğumuzun göstergesi." ifadesini kullandı.

Kilise'nin çok geniş mal varlığına sahip olduğu iddiasını "efsane" olarak niteleyen İeronomios, anlaşma ile Kilise'nin daha işlevsel bir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yunan basınında yapılan yorumlara göre, hükümetin sunmayı planladığı anayasa değişiklikleri kapsamında Yunan devletinin dini tarafsızlığına yönelik bir ifade eklenmesi planlanıyor.

Başbakan Çipras, konuya ilişkin açıklamasında, "Gerek kilise gerek devletin rollerini belirleyecek yeni bir çerçeve arzu ediyoruz. Yunan devletinin dini tarafsızlığının anayasa içinde net bir şekilde belirlenmesinin zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

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