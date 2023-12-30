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        Haberler Gündem Yunanistan’ın ölüme ittiği 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Yunanistan’ın ölüme ittiği 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 21:27 Güncelleme: 30.12.2023 - 21:27
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        57 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik ekipleri Datça ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz göçmen olayına müdahale etti. Yunanistan sahil güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına lastik botlar içinde geri itilerek ölüme terk edilen toplam 57 düzensiz açık denizde ölüm terk edildi.

        Açık denizde sürüklenen lastik botlar içindeki 57 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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        #datça
        #düzensiz göçmen
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