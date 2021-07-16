AA

Yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Temmuz haftasında 54,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Temmuz ile biten haftada net 54,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 5,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı, 6,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 2 Temmuz itibarıyla 20 milyar 713,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Temmuz'da 20 milyar 829 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 885,1 milyon dolardan 7 milyar 875,5 milyon dolara geriledi. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 232,6 milyon dolardan 226,5 milyon dolara düştü.