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Yusufeli Barajı en geç 2023'te elektrik üretimine başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli Barajı'nda aralık sonu itibarıyla su tutmayı hedeflediklerini bildirdi. Pakdemirli " en geç 2023'e varmadan veya 2023 başıyla beraber de artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız" dedi

Yusufeli Barajı en geç 2023'te elektrik üretimine başlayacak
AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı şantiyesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Pakdemirli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Yusufeli Barajı'nın DSİ koordinasyonunda yürütülen bir iş olduğunu belirterek, "Tabii ilgili çok bakanlığımız var. Enerji Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, tüm bakanlıkların, kamu kurumlarının, belediyelerin işin içerisinde olduğu çok büyük, tüm dünyanın takip ettiği mega bir proje." dedi.

Barajın, 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yükseği olmaya aday olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Daha önce Deriner'di biliyorsunuz, şimdi Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliğe de ulaştı, aslında bu rekoru da kırdık diyebiliriz. Gövde betonlamasını bitirdik. Şimdi geriye köy yolları, ondan sonra yolların, tünellerin, viyadüklerin bitmesi ve aynı zamanda yeniden yerleşim yerine de vatandaşlarımızın taşınması geriye kalıyor." diye konuştu.

Pakdemirli, aralık sonu itibarıyla barajda su tutmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunun manası ne? 2 milyar metreküplük bir baraj. 2 milyar metreküplük bir barajınız olunca en az bir sene, 1-1,5 sene biz bunun dolmasını bekleyeceğiz ama en geç 2023'e varmadan veya 2023 başıyla beraber de artık barajımızda enerji üretmeye başlayacağız. Ürettiğimiz enerji ne olacak? En az bir Antalya kentini aydınlatacak kadar bir enerji ortaya çıkacak. Senelik 2 milyar kilovatsaat, Türkiye ekonomisine 2 milyar lira senede katkısı olacak. Çok çok önemli, nadide bir barajımız. Bu 275 metre yükseklik 100 katlı bir gökdelen demek. Bu 275 metre yükseklik bir Eyfel Kulesi'nden çok az daha kısa, büyük bir bina, çok büyük bir yapıt, çok büyük bir eser demek. Bu anlamda Türkiye'ye çok büyük bir katkısı olacak. Türkiye'nin elektriğinin en azından yüzde 2,5-3'ünü daha üretecek."

Pakdemirli, baraja teknik bir ziyaret kapsamında geldiklerini, bu kapsamda ilgili kurumlarla da koordinasyonunu yapıyor olacaklarını sözlerine ekledi.

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