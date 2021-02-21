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Yüz yüze sınavlar iptal mi? Son dakika Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

Yüz yüze sınavlar iptal mi? İlkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıf öğrencileriyle 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ne zaman yüz yüze sınavlara girecekler. Merak edilip araştırılan sorularla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklama geldi. Peki, yüz yüze sınavlar iptal mi edildi? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

Yüz yüze sınavlar iptal mi? Son dakika Bakan Selçuk'tan flaş açıklama

İlkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıf öğrencileriyle 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri yüz yüze sınavlara girecek mi? Yüz yüze sınavlar iptal edilecek mi? Merak edilen sorularla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından son dakika açıklama geldi. İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika açıklamasının detayları...

SINAVLAR İPTAL EDİLECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere seslenerek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik" dedi.

YÜZ YÜZE SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, öğrencilere seslendi. Selçuk, öğrencilerin seslerini duyduğunu ve paylaşımlarını okuduğunu, salgın döneminde kararları, eğitimciler ve hekimlerle birlikte oluşturduklarını bildirdi. Salgının seyrini günlük izlediklerini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı olarak ortak görüş geliştiriyoruz. Bu görüşmeler neticesinde, köy okullarımız ve ana okullarımız yüze yüze eğitime çoktan başladı. 1 Mart'ta ilkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıf öğrencilerimizle 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz de yüz yüze eğitimlerine başlıyor. Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam.

Öğrencilerimizin yüzde 40'ı yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik. Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

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