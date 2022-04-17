Kuzey Kore 'taktik nükleer kapasitesini artırmak üzere' yeni bir füze denedi

Zelenskiy'den nükleer silah uyarısı 0:00 / 0:00

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky CNN'e verdiği demeçte, Ukrayna'nın Rusya ile savaşı sona erdirmek için ülkenin doğusundaki topraklardan vazgeçmeyeceğini ve Ukrayna ordusunun Donbas bölgesinde Rus ordusuyla savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Kiev'deki cumhurbaşkanlığı ofisinde CNN International'dan Jake Tapper'ın sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Donbas'ı ele geçirmeyi başarırsa Kiev'i tekrar ele geçirmeye çalışmayacağının garantisi olmadığını söyleyen Zelenskiy, "Bu yüzden onlara izin vermememiz çok önemli. Çünkü bu savaşın tüm gidişatını etkileyebilir." dedi.

Zelenskiy, "Çünkü Rus ordusuna ve Rus liderine güvenmiyorum" diye devam etti.

NÜKLEER SİLAH UYARISI

Rus işgalinde 53 geride kalırken, Zelenskiy Kremlin'in hızlı ve kesin bir zafer planladığını, Ukrayna ordusunun savunmasının ABD istihbaratı için de sürpriz olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, dünyanın Putin'in nükleer silah kullanma olasılığına hazırlıklı olması gerektiğini çünkü Ukraynalıların hayatına değer vermediğini söyledi.

Ukrayna'da korkunç olaylara tanık olduğunu belirten Zelensky, Ukrayna'nın doğu ve güney kesimlerinde yaklaşan Rus saldırısına yanıt vermek için ordusunun hâlâ donatılması gerektiğini söyleyerek, acil yardım çağrısında bulundu.

Zelenskiy röportajda hem Ukraynaca hem de İngilizce konuştu.