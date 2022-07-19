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Haberler Dünya Zelenskiy'in eşi Beyaz Saray'da çiçeklerle karşılandı
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Biden ve eşi, Zelenskiy'in eşini Beyaz Saray'da çiçeklerle karşıladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal sürecinin ardından ABD tarafından birçok alanda destek alan Ukrayna'da, Devlet Başkanı Zelenskiy'in eşi Olena Zelenska ABD'yi ziyaret etti. Zelenska, Beyaz Saray'da Başkan Biden ve eşi tarafından çiçeklerle karşılandı.

Zelenskiy'in eşi Beyaz Saray'da çiçeklerle karşılandı
Zelenskiy'in eşi Beyaz Saray'da çiçeklerle karşılandı
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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'yı Beyaz Saray'da çiçeklerle karşıladı.

Çeşitli temaslar için ABD'de bulunan Zelenska, Jill Biden ile görüşmek için Beyaz Saray'a geldi.

Zelenska'yı Başkan Biden ve eşi, Beyaz Saray'ın kapısında ellerinde Ukrayna bayrağının renkleri olan sarı ve mavi çiçeklerin yer aldığı bir buketle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Jill Biden ve Olena Zelenska, ikili görüşmeye geçti. Görüşme heyetinde, Jill Biden'a ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff da eşlik etti.

Jill Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Zelenska ile Anneler Günü'nde buluştuğunu belirterek, o gün birçok Ukraynalı anne ile bir araya gelme fırsatı yakaladığını belirtti.

Zelenska'ya Ukraynalı annelerin akıl sağlığı konusunda yardıma hazır olduklarına ilişkin bir mektup gönderdiğini aktaran Jill Biden, bu konuda ekibinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Görüşme, açılış konuşmalarının ardından basına kapalı olarak sürdü.

- Zelenska, yarın ABD Kongresine hitap edecek

Olena Zelenska'nın yarın ABD Kongre üyelerine hitap etmesi planlanıyor.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı yazılı açıklamada, Zelenska'nın konuşmasında, Rusya'nın savaş sırasında Ukraynalı kadın ve çocuklara tavrına değineceğini aktardı.

Pelosi, Zelenska'nın konuşmasında, Ukrayna'daki güvenlik, ekonomik ve insani durumu anlatacağını da kaydetti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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