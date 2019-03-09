5 | 22

Bunlardan ilki karşınızdaki kişiye ne iş yaptığını sormamak... Çünkü blogger'a göre zengin kişiye ne iş yaptığını sormak fırsatçılık olarak algılanabiliyor. May konuyla ilgili "Sabırlı ol. Bir kişiyle ne kadar çok konuşursanız, er ya da geç bu kişinin ne işle uğraştığını öğreneceksiniz" diyor.