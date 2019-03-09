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Pahalı kıyafetler ve mücevherler ile verdiği pozlarla sosyal medyayı sallayan İsveçli blogger Anna Bey, kadınlara yüksek sosyete yaşamı zengin eş bulma konusunda verdiği tavsiyeleri gelire çevirdi.
Londra'da yaşayan blogger, sosyal medyada gördüğü ilginin ardından Scholl of Affluence (Zenginlik Okulu) isimli bir merkez açtı ve burada eğitim vermeye başladı.
32 yaşındaki Bay, eğitimde kadınların 'yüksek topluma' herhangi bir görgü kurallarını bozmadan girmelerine yardımcı olacak ipuçlarını listeledi.
Online eğitimler için kişi başı yaklaşık 200 dolar alan Bey, 'zengin koca' bulmanın yargılanacak bir şey olmadığını söyledi. Anna Bey’in tepki çeken tavsiyelerine göre varlıklı insanlara ayak uydurmanın beş yolu var.
Bunlardan ilki karşınızdaki kişiye ne iş yaptığını sormamak... Çünkü blogger'a göre zengin kişiye ne iş yaptığını sormak fırsatçılık olarak algılanabiliyor. May konuyla ilgili "Sabırlı ol. Bir kişiyle ne kadar çok konuşursanız, er ya da geç bu kişinin ne işle uğraştığını öğreneceksiniz" diyor.
İkinci dikkat edilmesi gereken şey ise zengini etkilemeye çalışmamak. Blogger, kadınların erkekleri etkilemek için olduklarından daha farklı bir imaj çizmemeleri konusunda uyarıyor. Zenginleri etkilemenin yolunun mütevazılık ve sağduyulu olmaktan geçtiğini belirtiyor.
İsveçli kadına göre 'zengin koca' adayına serveti hakkında soru sormamak gerekiyor. Bey konuyla ilgili "Meraklı olabilirsiniz ve kesin cevaplar isteyebiliriz ama sadece sabırlı olmalı ve merakınızı dizginlemelisiniz" diyor.
Zenginlik Okulu'nun kurucusuna göre paranız hakkında konuşmamaya da özen göstermelisiniz. Anna Bey, dördüncü ipucunu 'Zengin birine parasız olduğunuzu söylemek ya da ödeyemeyeceğiniz pahalı şeylerden şikayet etmek rahatsızlık verir ve onlardan yardım istediğinizi düşünür" sözleriyle özetliyor.
Beşinci ve son ipucuna göre karşınızdakine 'Tanıştığıma memnun oldum' dememelisiniz. Blogger'a göre bu cümlede biraz itaatkarlık var. 'Kibar olmak için çok uğraşıyorsunuz' anlamı taşıyor. Anna Bey, zenginlere 'Tanıştığıma memnun oldum' cümlesi yerine kendinizden emin şekilde 'Nasılsınız' sorusunun yöneltilmesini tavsiye ediyor.
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