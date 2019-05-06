Rusya Premier Lig'in 27. haftasında Akhmat Grozny ile 1-1 berabere kalan Zenit, en yakın takipçisi Lokomotiv Moskova'nın Arsenal Tula'ya 2-0 yenilmesi sonucunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

4 yıl aradan sonra ligde şampiyon olan Zenit'te teknik ekip ve futbolcular, şampiyonluk haberini uçakta öğrendiler.

Rusya Ligi'ndeki 5. şampiyonluğunu elde eden Zenit futbolcularının ve teknik ekibin uçaktaki kutlamaları renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Rus ekibi son şampiyonluğunu Andre Villas-Boas yönetiminde 2014-2015 sezonunda elde etmişti.