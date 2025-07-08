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        Haberler Gündem Güncel Zeydan Karalar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Zeydan Karalar'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

        Belediyelere yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Karalar ifadesinde, "Ben yaklaşık 12 yıldır Belediye Başkanı olarak görev yapmaktayım. Halihazırda Belediyeler Birliği Başkan Vekiliyim. Çağırıldığımda gelebilecek biriyim. Hal böyle iken 4 gün boyunca sağlıksız koşullarda gözaltında tutulmam hukuka ve vicdana uygun değildir. Bu siyasi bir operasyondur." dedi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 08.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 08.07.2025 - 14:31
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        Savcılık ifadesi ortaya çıktı
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        Belediyelere yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın savcılık ifadesi tamamlandı.

        Savcılık ifadesinde Zeydan Karalar, Baki Nugay’ı belediyenin müteahhidi olması nedeniyle tanıdığını belirterek, şunları söyledi:

        “Tanışmak için makamıma gelmişti. Bu görüşmede iddia ettiği gibi hak edişler karşısında para talep edildiği hususu konuşulmamıştır, tamamen iftiradır. Firma önceki AK Parti döneminde ihale almış ben başkan seçildikten sonra da belediyemiz ile çalışmaya devam etmiştir. Önceki dönemde ödemeler nasıl yapıldıysa kendi dönemimizde de aynı şekilde ödemeleri geciktirmeden yapmaya çalıştık. Hak ediş evrakları incelendiğinde ödemeleri geç alıp almadıkları incelendiğinde görülecektir. Herhangi bir icbar söz konusu değildir. Baki Nugay 2016 yılında ortaklıktan ayrıldığını beyan etmiş, 2019 yılında ise para verdiğini iddia etmiştir, bu husus açıkça tutarsızdır. Ortaklıktan ayrılan birinin devam eden iş kapsamında para vermesi hayatın olağan akılına aykırıdır.”

        “CEZAEVİ KOŞULLARI NEDENİYLE SAĞLIKLI BİR İFADE VERMEMİŞTİR”

        Karalar ifadesinin devamında şunları anlattı: “Belediyemizde taşımacılık ile ilgili 2014 yılı sonunda ihaleye çıkılmıştı ancak ihale konusu rekabetin sağlanmaması nedeniyle yapılan ihaleyi Barka ve Albayrak ortak girişimi almıştı. Bu ihaleyi de Kamu İhale Kuruluşu iptal etmiş. Arkasından KİK kararının mahkemece iptali üzerine Barka ve Albayrak şirketleri ile sözleşme imzalandığını hatırlıyorum. İhale öncesinde de firma ile bir anlaşma söz konusu değildir. Özcan Zenger temizlik işlerinden sorumluydu. Görevi gereği firma yetkilileri ile görüşmesi normaldir. Ancak dosyada belirtilen ve para verildiği iddia edilen tarihlerde firma yetkilileri ile neden görüştüğünü bilmiyorum, bu sorunun muhatabı kendisidir, aralarındaki ilişkiyi ben bilemem. Benim kendisine bir talimatım olmamıştır. Firma yetkililerine ya da bir kişiye yönlendirmişliğim yoktur. Baki Nugay’ın cezaevi koşullarından dolayı sağlıklı bir ifade vermediğini düşünüyorum."

        “4 GÜN BOYUNCA GÖZALTINDA OLMAM HUKUKA UYGUN DEĞİL”

        Zeydan Karalar, gözaltında tutulmasına tepki gösterdi. Karalar, ifadeye çağrılması halinde gelecek biri olduğunu belirterek kendisine yapılanın siyasi bir operasyon olduğunu söyledi. Karalar ifadesinin devamında, “Ben yaklaşık 12 yıldır belediye başkanı olarak görev yapmaktayım. Halihazırda Belediyeler Birliği Başkan Vekiliyim. Öncesinde de görevlerim vardı. Çağırıldığımda gelebilecek biriyim. Hal böyle iken 4 gün boyunca sağlıksız koşullarda gözaltında tutulmam hukuka ve vicdana uygun değildir. Bu siyasi bir operasyondur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum.” şeklinde konuştu.

        Fotoğraf: İHA

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