Yakın arkadaş olan Öztekin ile Koçak, Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' adlı programda boy göstermişti.