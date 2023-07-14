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        'Zeytin', Zonguldak'tan Almanya'ya sahiplendirildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan sokak köpeği Zeytin, Almanya'ya sahiplendirildi. Zeytin'in sahiplendirme işlemleri için 6 ay uğraştığını söyleyen 27 yaşındaki Dilan Ünal, "Önce sahiplenecek kişiyi bulup öyle işlemleri başlatıyoruz. Bütün masrafları 12-15 bin liraya denk geliyor. Zeytin şimdi bahçeli bir eve gidecek. Sahibi Alman, ancak Türk komşuları da olacak. Yeni sahibi ona 'Josy' adını verdi" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 11:20
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        Almanya'dan, iznini geçirmek için Kilimli ilçesindeki akrabalarının yanına gelen Dilan Ünal, sosyal medyada sokak hayvanları için bağış toplayıp tedavi ettirdi ve mama alıp köpekleri Almanya'da sahiplendirmeye başladı. Gönderdiği maddi yardımlarla teyzesi Nur Sarı'nın ilgilendiği sokak köpeklerinden, Alman takipçisinin beğendiği 'Luna' adlı köpeği, işlemlerini tamamlayıp Almanya'ya götüren Ünal, Luna ile birlikte büyüyen Zeytin'i de Almanya'ya götürdü. Aşı, çip, kuduz kontrolü gibi işlemleri tamamlayan Ünal, Zeytin'i, Almanya'nın Oldenburg kentindeki aileye sahiplendirdi.

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        Küçüklüğünden beri hayvanları sevdiğini söyleyen Ünal, "Influencerlık yaparken hayvanları paylaşırdım. Sonunda dernek kurmaya karar verdim. Takipçilerimin çok yardımı oldu ve birlikte büyük bir şey yapalım dedik. Geçen yıl eşimle buraya geldiğimde Luna'yı bulmuştuk. Ona yuva ararken Almanya'ya getirmeye karar verdik. Tabii hemen olmadı, işlemleri tamamlayıp 6 ay içinde getirdik. Daniella isimli bir hanımefendi tarafından sahiplenildi" ifadelerini kullandı.

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        "YURT DIŞINA KÖPEK GÖNDERMEK 15 BİN LİRA"

        Yurt dışı sahiplendirme sürecini anlatan Ünal, "Önce çip takılıp kuduz aşısı oluyorlar. Kan örneği alınıp Ankara´ya gönderiliyor. Orada da kuduz raporu çıkıyor. Bu işlemler 3-4 ay kadar sürebiliyor. Daha sonra da uçak biletini alıp Almanya'ya götürüyoruz. Luna ile Zeytin'i sosyal medyadan sürekli paylaşınca insanlar da etkilendi. Zeytin'i takip eden hanımefendi hiç peşini bırakmadı ve sürekli destekte bulundu. Önce sahiplenecek kişiyi bulup öyle işlemleri başlatıyoruz. Bütün masrafları 12-15 bin liraya denk geliyor" diye konuştu.

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        ZEYTİN 'JOSY' OLDU

        Zeytin'i Alman bir kadının sahiplendiğini belirten Ünal, "Şimdi bahçeli bir eve gidecek. Sahibi Alman ancak Türk komşuları da olacak. Yeni sahibi ona 'Josy' adını verdi. Takipçilerimle beraber yapıyoruz. Onlar olmasa bu kadarını yapamazdım. Kendi durumuma göre destek olsam da onlar olmasa bu kadar başaramazdım" dedi.

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        Ünal, "Hedefim buradaki hasta köpek ve kedileri iyileştirmek. Önceliğimiz sağlık, daha sonra karınlarını doyurmak. En sonunda sahiplendirmeye geçiyorum. Takipçilerim paylaştığım bir köpeği Almanya'ya getirmemi istedi. Onun da başvurusunu yaptık" ifadelerini kullandı.

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        #sahiplendirilen köpek
        #zeytin
        #Josy
        #ZONGULDAK
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