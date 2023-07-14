'Zeytin', Zonguldak'tan Almanya'ya sahiplendirildi Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan sokak köpeği Zeytin, Almanya'ya sahiplendirildi. Zeytin'in sahiplendirme işlemleri için 6 ay uğraştığını söyleyen 27 yaşındaki Dilan Ünal, "Önce sahiplenecek kişiyi bulup öyle işlemleri başlatıyoruz. Bütün masrafları 12-15 bin liraya denk geliyor. Zeytin şimdi bahçeli bir eve gidecek. Sahibi Alman, ancak Türk komşuları da olacak. Yeni sahibi ona 'Josy' adını verdi" dedi Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.07.2023 - 11:20 Güncelleme: 14.07.2023 - 11:21 facebook

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Almanya'dan, iznini geçirmek için Kilimli ilçesindeki akrabalarının yanına gelen Dilan Ünal, sosyal medyada sokak hayvanları için bağış toplayıp tedavi ettirdi ve mama alıp köpekleri Almanya'da sahiplendirmeye başladı. Gönderdiği maddi yardımlarla teyzesi Nur Sarı'nın ilgilendiği sokak köpeklerinden, Alman takipçisinin beğendiği 'Luna' adlı köpeği, işlemlerini tamamlayıp Almanya'ya götüren Ünal, Luna ile birlikte büyüyen Zeytin'i de Almanya'ya götürdü. Aşı, çip, kuduz kontrolü gibi işlemleri tamamlayan Ünal, Zeytin'i, Almanya'nın Oldenburg kentindeki aileye sahiplendirdi.

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Küçüklüğünden beri hayvanları sevdiğini söyleyen Ünal, "Influencerlık yaparken hayvanları paylaşırdım. Sonunda dernek kurmaya karar verdim. Takipçilerimin çok yardımı oldu ve birlikte büyük bir şey yapalım dedik. Geçen yıl eşimle buraya geldiğimde Luna'yı bulmuştuk. Ona yuva ararken Almanya'ya getirmeye karar verdik. Tabii hemen olmadı, işlemleri tamamlayıp 6 ay içinde getirdik. Daniella isimli bir hanımefendi tarafından sahiplenildi" ifadelerini kullandı.