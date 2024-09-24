Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcüsü ve diyet beslenme uzmanı Angel Planells, insan vücudunun çeşitlilik arzuladığını söylüyor. Bu da insanların serotonin gibi dengeleyici hormonların seviyelerini artırmak için sağlıklı bir vitamin, mineral, yağ asidi, protein ve karbonhidrat karışımı elde etmeye çalışması gerektiği anlamına geliyor.

“Bu, hepimiz hayatın genel stres faktörleriyle mücadele ederken vücudumuzun en iyi şekilde performans göstermesini sağlamaya yardımcı olacaktır” diyor.

İşte tam da bunu yapmanıza yardımcı olacak bazı yiyecekler: