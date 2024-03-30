Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Yapılan aramada, cep telefonu, jeneratör, matkap, boru anahtarı, sırt pompası, çekiç, tornavida, keser, bahçe hortumu ve kürek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

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