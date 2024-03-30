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        Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 30.03.2024 - 12:55
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        Zonguldak'ta kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Yapılan aramada, cep telefonu, jeneratör, matkap, boru anahtarı, sırt pompası, çekiç, tornavida, keser, bahçe hortumu ve kürek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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