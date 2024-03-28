Bakan Özhaseki: Şu anda 4 bin 333 köyde çelik evler yaptırıyoruz (2)

SEÇİMÇALIŞMALARI İÇİN ZONGULDAK'A GEÇTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Sinop'taki programının ardından Zonguldak’a geçti. Terakki Mahallesi’nde düzenlenen mitinge katılan Özhaseki, Anadolu’nun fitne örgütleri ve depremsellik olarak 2 kusurlu tarafı olduğunu belirterek, "Birisi bir türlü fitne odakları bitmek bilmez. Dışarıdan o kadar tahriklidir ki son 50 yılda ürettikleri PKK'sından IŞİD'ine, FETÖ'sünden DHKP-C'sine bir türlü bitmez bunlar. Bütün bu fitne örgütlerinin tamamını örgütleyen, onları destekleyen okyanus ötesindeki ülke var. Avrupa'dan dost gibi gözüken ülkeler var. Hiçbirisi meşru bir hak arama mücadelesindeki sivil toplum örgütü olarak asla gözükemez bunlar. Ben bir evvelki hükümet döneminde çukur eylemlerinde bakandım. Aynı bakanlıktayım. O bölgelerde PKK'lılar ellerine paçavralarını bayrak diye almışlar. ‘Öz yönetim ilan ettik’ haltı yiyorlardı. Güya ‘Türkiye'yi bölüyoruz. Ayrı bir federasyon kuruyoruz. Devlet kuruyoruz’ diyorlardı. Ben o dönemlerde gidip onların yaktığı, yıktığı evleri yapıyordum" dedi.

'HER GİTTİKLERİ YERE KAN GÖTÜRDÜLER' Bakan Özhaseki, açılış için gittiği Cizre’de yaşadıklarını anlatarak şunları söyledi: "Cizre'deyim bir gün. Ertesi gün bir açılış var. Beni oraya davet ettiler ama bizim istihbarat dedi ki ‘Sayın Bakan gitmeseniz, muhataplarınızın hepsi onlardan olacak.’ Dedim ki ‘Eğer ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı olarak ülkemin herhangi bir köşesine korkarak gitmeyeceksem yaşamam daha iyi. Gidiyorum oraya’ dedim. Gidince onlara dedim ki ‘Dün gece sabaha kadar sosyal medyanızdan bana küfrettiniz. Faşist bakan ne işin var burada' falan dediniz. ‘Ben buraya niye geldiğimi söyleyeyim. Sizlere hizmet ediyorum. Kürt annelerimin evlerini yapıyorum. Sokakta kalan garibanlara ev veriyorum. Suyu getirdim, kanalları getirdim, Dicle'yi ıslah ettim. Ben hizmet için buradayım.’ Bana niye geldin faşist bakan diyenler 2 kilometre aşağıda okyanus ötesinden gelmiş ‘coniler’ var. Onlara sorun niye geldiniz buraya diye. Ben hizmet için geldim buraya dedim. Herhalde diyorsunuz ki o okyanus ötesinden gelenler var ya insanlık getirecekler, eşitlik getirecekler, insan haklarını burada iyileştirecekler. Öyle mi diyorsunuz? Vallahi billahi tallahi menfaatleri olmasın, bir adım bile atmaz bu insafsızlar. Nereye gittiler de şimdiye kadar iyilik götürdüler? Her gittikleri yere şer götürdüler, kan götürdüler, gözyaşı götürdüler. Bir başka kusurumuz daha var bu coğrafyada arkadaşlar. O da depremsellik. Son yüzyıl içerisinde bu coğrafyada denizlerimizde ve karada meydana gelen deprem sayısı 6 ve üzerinde olan yıkıcı deprem sayısı 231. Her sene 2 veya 3 tane deprem var. Şu anda bile Türkiye'de kırılmamış 500 civarında fay hattı var."

'BİNDEN FAZLA ŞANTİYEMİZİ SÖZ VERİYORUM, GEZDİRECEĞİM SİZE, GÖSTERECEĞİM HADİ GELİN' Deprem bölgesinde bütün birimleriyle gece- gündüz çalıştıklarını ve muhalefet liderlerine yaptıklarını göstermek için geziye çağıran Özhaseki, "Bizler böyle yaparken anlı şanlı koca koca milyonlarca nüfusu olan, ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler de arada bir özel jetlerle geldiler. Selfie çekindiler, bırakıp gittiler. Allah onların da iyiliğini versin. Biz bir saniye bile boş geçirmedik. Biz böyle gece- gündüz demeden uğraşırken muhalefet tarafından da genel başkanlar da bize laf atmaya devam ediyorlar. Birisi çıkmış diyor ki ‘hani nerede evler? Bir tane bile teslim etmediler. Öbürü çıkmış diyor ki, bu ‘herhalde evleri AKP'lilere dağıtıyorlar. Akrabalarına veriyorlar.’ Diyorum ki ‘ya ne olur şu kirli dilinizi çekin.’ Depremzedeler üzerinden siyaset olmaz. Günahtır, ayıptır. İlle de yaptığımız evleri görmek istiyor musunuz? Binden fazla şantiyemizi söz veriyorum, gezdireceğim size, göstereceğim. Hadi gelin. Ama bir tanesi bile gelmiyor. Ama geriden bu sözleri söylemeye de devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.