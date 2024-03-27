Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:24 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Uzunkum Caddesi sahili kenarında yürüyüş yapan bir kişi, suda ceset görünce durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Bota alınarak Karadeniz Bölge Komutanlığı limanına götürülen erkek cesedi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Devlet hastanesine gelen aile, cesedin 31 yaşındaki Armağan Salman'a ait olduğunu teşhis etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elleri bağlı öldürülmüştü! Yeni gelişme
        Elleri bağlı öldürülmüştü! Yeni gelişme
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        NATO boru hattından Sapanca Gölü'ne akaryakıt sızdı
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        "İsterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz"
        Bakanlıktan altın kararı
        Bakanlıktan altın kararı
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        "1 yıl daha devam edebilirim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da: Kirli ittifak kurdular
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        TikTok'un moda çılgınlığı! 'Mafya'ya özendiler
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        Muhtardan çakarlı seçim konvoyu
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Hamas'tan müzakerelerle ilgili açıklama
        Entübeden çıktı
        Entübeden çıktı
        Tokadın faturası ağır oldu
        Tokadın faturası ağır oldu
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Nuri Bilge Ceylan: “Nasıl film çekeceğiz biz!”
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Dzeko'ya Arabistan'dan astronomik teklif!
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu (2)
        Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu (2)
        Zonguldak'ta denizde erkek cesedi buundu
        Zonguldak'ta denizde erkek cesedi buundu
        Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu
        Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
        İşçinin öldüğü kaçak ocağın sahibi ile ustabaşı adliyede
        İşçinin öldüğü kaçak ocağın sahibi ile ustabaşı adliyede
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, yerel seçim sürecini değerlendird...
        Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Köksal Toptan, yerel seçim sürecini değerlendird...