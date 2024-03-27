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        Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:24 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:24
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        Zonguldak'ta denizde erkek cesedi bulundu
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Uzunkum Caddesi sahili kenarında yürüyüş yapan bir kişi, suda ceset görünce durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Bota alınarak Karadeniz Bölge Komutanlığı limanına götürülen, kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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