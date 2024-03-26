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        Kaçak ocakta vagon ile vinç arasına sıkışan madenci öldü

        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan maden işçisi Muhammet Korkut (49) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 02:27 Güncelleme: 26.03.2024 - 02:30
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        Kaçak ocakta vagon ile vinç arasına sıkışan madenci öldü
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        ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan maden işçisi Muhammet Korkut (49) hayatını kaybetti.

        Olay, gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasında sıkışarak yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Korkut, yüzeye çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır oln madenci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Korkut’un ağabeyinin de Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli madenci olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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