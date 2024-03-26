Kaçak ocakta vagon ile vinç arasına sıkışan madenci öldü

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan maden işçisi Muhammet Korkut (49) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat Mahallesi'ndeki kaçak kömür ocağında meydana geldi. Maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Muhammet Korkut, vagon ile vinç arasında sıkışarak yaralandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Korkut, yüzeye çıkarılarak ambulansla hastaneye götürüldü. Durumu ağır oln madenci, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.