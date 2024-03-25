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        Haberler Gündem Güncel Kocaeli'de sanayi sitesinde yangın!

        Kocaeli'de sanayi sitesinde yangın!

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan ve çevredeki 4 iş yerine sıçrayan yangın, kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 21:19 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:57
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        Sanayi sitesinde yangın!
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        Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki 4 iş yerine sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın, 21 araç ve 71 itfaiye personelinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

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        Ekipler bölgede soğutma çalışması yapıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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