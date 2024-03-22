Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        DSP Genel Başkanı Aksakal, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

        Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:08 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        DSP Genel Başkanı Aksakal, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

        Alaplı ilçesinde partililer tarafından karşılanan Aksakal, seçim otobüsüyle halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığını ziyaret etti.

        Partililerden seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Aksakal, burada yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarına destek vermek için ilçeye geldiklerini belirtti.

        Aksakal, "seçim günü büyük bir zaferle demokratik sol belediyeciliğini hayata geçireceklerini" söyledi.

        Türkiye'nin, 31 Mart'tan sonra uzunca bir süre seçimlerin olmadığı bir döneme gireceğini ifade eden Aksakal, "Bu dönem çok önemli. 31 Mart seçimleri, özellikle ekonomideki toparlanmanın ve siyasette yeniden yapılanmanın bir başlangıcı olacak. Önümüzdeki süreçte DSP, çok büyük bir muhalefet açığı olan ülkemizde ana muhalefet görevini üstlenecek düzeyde bir gücü elde edecektir." diye konuştu.

        Konuşmasının ardından ilçeye bağlı Gümeli beldesine giden Aksakal, burada partililerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Eylem Tok'un kaza haberini aldığı anın görüntüsü ortaya çıktı
        Kaza raporu hazırlayan baba oğul, kazaya kurban gitti!
        Kaza raporu hazırlayan baba oğul, kazaya kurban gitti!
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Benzinin en pahalı ve en ucuz olduğu iller hangileri?
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Karı koca birlikte can verdi! Büyük acı!
        Semih'e büyük destek!
        Semih'e büyük destek!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Mertens planı!
        Mertens planı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Sınırda kilometrelerce Schengen kuyruğu
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Eşini öldüren kadın: Beni de kendini de yaktı
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        Turizmde Rusya zirveyi kaptırdı
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta cesedi ormanda yakılan Afgan'ın ölümüne ilişkin 6 sanığa müebb...
        Zonguldak'ta cesedi ormanda yakılan Afgan'ın ölümüne ilişkin 6 sanığa müebb...
        Afgan madencinin cesedini 'ocak kapanmasın' diye yakmışlar
        Afgan madencinin cesedini 'ocak kapanmasın' diye yakmışlar
        Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı:
        Türk-İş Genel Başkanı Atalay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı:
        Türk-İş Başkanı Atalay: Küpün altını kapatmadan ekonomik sıkıntıyı çözemezs...
        Türk-İş Başkanı Atalay: Küpün altını kapatmadan ekonomik sıkıntıyı çözemezs...
        Polislere direnip başörtülü kadına hakaret eden müdür yardımcısına 1 yıla k...
        Polislere direnip başörtülü kadına hakaret eden müdür yardımcısına 1 yıla k...
        Erdemir ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliği protokolü imzala...
        Erdemir ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliği protokolü imzala...