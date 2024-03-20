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        Erdemir ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı

        ÇELİK sektörü temsilcisi Erdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 17:56 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:00
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        Erdemir ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
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        ÇELİK sektörü temsilcisi Erdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Akademisyenler ve sektör uzmanları arasındaki etkileşimin, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına katkı sağlayacak olan iş birliğinin, sürdürülebilir çözümler geliştirmek adına önemli bir platform sunacağı belirtildi.

        Erdemir, akademik bilgi ile endüstriyel deneyimin birleştirilerek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüttüğünü duyurdu. Söz konusu hedef doğrultusunda bir adım atan Erdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) ile 20 Mart tarihinde iş birliği protokolü imzaladı.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker arasında rektörlük binasında imzalanan protokol kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında; ulusal mevzuatlar, ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirmeler yapılması, ortak bilimsel araştırmalar ve eğitim programları düzenlenmesi ve mevcut çalışma disiplinlerinde iyileştirmeler sağlanması amaçlanıyor. Aynı zamanda iş sağlığı güvenliği ve çevre alanlarında, insansız sistemler, dijital ikiz, yapay zeka gibi ileri teknoloji uygulamaları başta olmak üzere etkin ve yenilikçi çözümler üretilmesi hedefleniyor.

        Akademisyenler ve sektör uzmanları arasındaki etkileşimin, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasına katkı sağlayacak olan iş birliği, sürdürülebilir çözümler geliştirmek adına önemli bir platform sunacak.

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