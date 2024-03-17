Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 10:58 Güncelleme: 17.03.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği tespit edilen 3 maden ocağı kapatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilimli ilçesinde sahipli 3 maden ocağının ruhsatsız işletildiğini belirledi.

        Bir vagon, 15 ton kömür ile 70 metre ray bulunan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından kapatıldı.

        Malzemeler, ocakların orman sınırları içerisinde yer alması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'de büyük kurultay günü
        MHP'de büyük kurultay günü
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Rusya'da seçimin son günü
        Rusya'da seçimin son günü
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Kutoğlu: Marmara'da 4 kol birden kırılırsa 7.8 büyüklüğünde depre...
        Prof. Dr. Kutoğlu: Marmara'da 4 kol birden kırılırsa 7.8 büyüklüğünde depre...
        Ortaokul öğrencisi, şiir yarışmasından kazandığı para ödülünü Gazze'ye bağı...
        Ortaokul öğrencisi, şiir yarışmasından kazandığı para ödülünü Gazze'ye bağı...
        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü
        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv odasında yangın
        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv odasında yangın
        Zonguldak'ta iki kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin sanığın yargılanmas...
        Zonguldak'ta iki kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin sanığın yargılanmas...
        Zonguldak Belediye Başkanı Alan, madencilerle buluştu
        Zonguldak Belediye Başkanı Alan, madencilerle buluştu