Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü
Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Binanın üçüncü katında bulunan evrak arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.
Arşivdeki bazı evrakın yandığı öğrenildi.
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