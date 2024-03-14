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        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü

        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 19:38 Güncelleme: 14.03.2024 - 19:44
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        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın söndürüldü
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        Zonguldak'ta adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Binanın üçüncü katında bulunan evrak arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Arşivdeki bazı evrakın yandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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