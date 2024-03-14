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        Zonguldak'ta iki kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi

        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:19 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:19
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        Zonguldak'ta iki kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ş.G. (51) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatlar salonda hazır bulundu.

        Sanık, eski savunmalarını tekrar ederek, "Adalete güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Sanığın tutukluluk halinin devamını talep eden Cumhuriyet savcısı, mütalaasını sunmak için süre istedi.

        Sanık avukatı da motosikletteki Gökhan Katıoğlu'nun kask takmaması ile ölümü arasındaki illiyet bağının araştırılması ve mevcut rapordaki eksiklerin giderilmesi için yeniden rapor alınmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık avukatının yeniden rapor alınması talebinin reddine, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi, atılı suçun taksirli suç olmasını ve tutuklamanın tedbir niteliğini dikkate alarak tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Ş.G'nin kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobil ile AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammed Ali Arslan (35) idaresindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, 21 Ağustos 2023'te Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde çarpışmıştı. Kazada sürücü Arslan ile motosiklette bulunan Gökhan Katıoğlu (36) ağır yaralanmıştı.

        Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Arslan, memleketi Bartın'da toprağa verilmişti. 3 ay yoğun bakımda kalan Katıoğlu ise 21 Kasım 2023'te hayatını kaybetmişti.

        Ş.G. hakkında hazırlanan iddianamede, "taksirle bir kişinin ölümü ile bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla dava açılmış, bu süreçte Katıoğlu'nun da hayatını kaybetmesi üzerine dosyalar birleştirilmişti.

        Dosya kapsamında sürücünün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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