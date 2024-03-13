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        Zonguldak'ta çiftçilere 1500 tavuk dağıtıldı

        Karadeniz Ereğli Ziraat Odasınca çiftçilere 1500 tavuk dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:57 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:00
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        Zonguldak'ta çiftçilere 1500 tavuk dağıtıldı
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        Karadeniz Ereğli Ziraat Odasınca çiftçilere 1500 tavuk dağıtıldı.

        Oda başkanı Zafer Yalman, pazar yerinde gerçekleştirilen dağıtım programında, fındığa alternatif gelir elde etmeleri için çiftçilere yönelik çeşitli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

        Üreticilerden gelen talep doğrultusunda 1500 yumurta tavuğu dağıtımı yapıldığını aktaran Yalman, projenin farklı çalışmalarla devam edeceğini kaydetti.

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