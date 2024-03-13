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        Zonguldak'ta sahipsiz köpeğin kulağı tümör nedeniyle ampute edildi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sahipsiz köpeğin tümör tespit edilen kulağı ameliyatla ampute edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 14:55 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:04
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        Zonguldak'ta sahipsiz köpeğin kulağı tümör nedeniyle ampute edildi
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        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sahipsiz köpeğin tümör tespit edilen kulağı ameliyatla ampute edildi.

        Hayvanseverler tarafından kulağında kitle olduğu fark edilen köpek, kent merkezindeki özel veteriner kliniğine götürüldü.

        Veteriner hekim Önder Alkan tarafından yapılan tetkiklerin ardından köpeğin sağ kulağında yaklaşık 7 santimetrelik tümör olduğu tespit edildi.

        Ameliyatla tümörün alınmasının ardından köpeğin kulağı ampute edildi.

        Alkan, gazetecilere, ameliyatın iyi geçtiğini belirterek, "Kulak kökünden komple alındı. Şu anda tedavisi devam ediyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yaşamına tek kulakla devam edecek. Kulaktan aldığımız tümör bir kulak boyutunda. Komple kulağı sarmış. Diğer kulağa atlamamış. Başka bir yerinde metastaza rastlamadık. İyi olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

        Köpeğin iyileşme durumuna bağlı yaklaşık 1 hafta sonra taburcu edilebileceği belirtildi.

        Galeri
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