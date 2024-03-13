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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Eyüpsultan'da kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu! - Son dakika haberi

        İstanbul'da zorba dehşeti! Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu

        İstanbul Eyüpsultan'da kendisine borcu olduğu ileri sürülen kadını zorla alıkoyan şüpheli yakalandı. D.A. adlı kadın da koruma altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:38
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        Kendisine borcu olan kadını zorla alıkoydu!
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        Eyüpsultan'da, kendisine borcu olduğunu ileri sürdüğü kadını zorla alıkoyduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat'ta Nişanca Mahallesi'ndeki evde bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Adreste alıkonulduğu belirlenen D.A'yı sağlıklı şekilde koruma altına alan ekipler, evde bulunan şüpheli A.R.G'yi de yakaladı.

        KARDEŞİ POLİSE İHBARDA BULUNDU

        Ekiplerin incelemesinde, A.R.G'ye 20 bin lira borcu olduğu ileri sürülen kadının görüşmek için şüphelinin evine gittiği ancak anlaşamadıkları belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin alıkoyduğu mağdur kadının kardeşinin polise haber verdiği anlaşıldı.

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        Evde yapılan aramada, 6 parça halinde 2 kilo 957 gram narkotik madde, 10 uyuşturucu hap, 8 sentetik ecza, hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği sanılan 14 bin 900 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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