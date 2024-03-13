Eyüpsultan'da, kendisine borcu olduğunu ileri sürdüğü kadını zorla alıkoyduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

DHA'nın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat'ta Nişanca Mahallesi'ndeki evde bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adreste alıkonulduğu belirlenen D.A'yı sağlıklı şekilde koruma altına alan ekipler, evde bulunan şüpheli A.R.G'yi de yakaladı. KARDEŞİ POLİSE İHBARDA BULUNDU Ekiplerin incelemesinde, A.R.G'ye 20 bin lira borcu olduğu ileri sürülen kadının görüşmek için şüphelinin evine gittiği ancak anlaşamadıkları belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin alıkoyduğu mağdur kadının kardeşinin polise haber verdiği anlaşıldı. REKLAM