Apartmandaki yangında kedileri için gözyaşı döktü

ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde 11 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Kedilerine ulaşamayınca gözyaşlarına boğulan Dilara Erdem, itfaiye ekipleriyle birlikte girdiği binada hayvanlarının durumunun iyi olduğunu görünce sakinleşti.

Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki 11 katlı Yolcu Apartmanı’nın 6’ncı katındaki dairede saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar ile evcil hayvanları tahliye edildi. Dumandan etkilenen 10 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Bazı kediler itfaiye merdiveni ile binadan çıkartılırken, hayvanlarını bulamayanlar panik yaşadı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

HAYVANLARI İÇİN MASKE İLE EVE GİRDİ

Evde kalan 2 kedisi için gözyaşı döken Dilara Erdem, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler dairede kedileri bulamayınca Erdem, maske ile evine girdi. Kedilerin durumunun iyi olduğunu gören, ancak korktukları için dışarı çıkaramayan Erdem, binadaki dumanın da azalmasıyla içeriye mama ve su bırakıp, havalandırma penceresini açarak dışarı çıktı. Dilara Erdem, “Kedilerimi gördüm, korktukları için binadan çıkartamadım. Daireye daha fazla duman gitmeyeceğini söylediler. Bekliyoruz. Çok korktum, cehennem gibiydi küçük bir yangın olduğu halde. İtfaiyeye eşlik ettim, dumanın az olduğu kısımdaydılar. Kedileri çıkartmaya çalıştım ama çok korktukları için çıkartamadım. Kedilerimi kontrol ettim, camı açtım, camdan atlamasınlar diye odanın kapısını kapattım” dedi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.