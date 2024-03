Özgür Özel: Biz Türkiye'nin geleceğini, aydınlık yarınlarını örgütlüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı korkuyu örgütlemekle suçlayarak, “Ama biz umudu örgütlüyoruz. Biz sevgiyi örgütlüyoruz. Biz Türkiye'nin aydınlık yarınlarını örgütlüyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğini örgütlüyoruz” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak’ta Madenci Anıtı’nda miting düzenledi. Madencilerin 1991’deki büyük yürüyüşünden bahsederek haklar istediklerini belirten Özel, “Soma'da 301 evladımızı kaybettikten sonra giriştiğimiz büyük mücadelede de hep aynı talepleri ilettik. Bazılarını yaptık, bazılarını yapamadık. Ama işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda maalesef bir arpa boyu da yol alamadık. Halen daha Türkiye'nin çeşitli yerlerinde günde 3 vardiya halinde madenciler, inerken elbette mesleklerinin gereği helalleşerek iniyorlar. Ancak artık bu çağda Almanya'da 1962’den beri, Fransa'da 1974’ten beri, İngiltere'de 1972’den beri ölümlü kazalar olmuyorken, ‘Bu mesleğin fıtratında var ölüm’ diyenlere itiraz ediyoruz. Ölümü değil, yaşamı savunuyoruz. Sömürüyü değil, emeği savunuyoruz. Geçtiğimiz günlerde İliç'te birileri bir yandan paraları istiflerken bir yandan bir dağı istiflediler. O dağ 9 evladımızı, 9 kardeşimizi, 9 canımızı aldı sürükledi. Maalesef halen daha maden ocaklarında kayıplar vermenin maden ocaklarının başında gözü yaşlı anaların, eşlerin, çocukların görüntüleri yüreğimizi dağlamaya devam ediyor. Zonguldak, Türkiye'nin emeğin başkenti, kömürün başkenti, alın terinin başkenti ama artık Zonguldak emeklilerin başkenti” diye konuştu.

'CEBİNİZDEN 5,5 ÇEYREK ALTIN GİDİYOR'

Zonguldak’ın çalışan nüfusunun, emekli nüfusundan daha az olduğu az sayıdaki illerden biri olduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi:

“Bir yandan da biz yokluktan yoksulluktan, emekçilerin hakkından, emeklilerin hakkından konuştuğumuzda; bu maden ocaklarının vergilerini affedenler, İliç’teki şirkete göstermelik 16 milyon ceza kesip 3 ay sonra 922 milyon vergi cezasını affedenler; emekçiye gelince, emekliye gelince ‘Para yok’ diyorlar. Zonguldak'ın emeklilerinin sayısı, çalışanlarından 26 bin fazla ve maalesef bu hükümet ilk geldiğinde 3 Kasım 2002 günü en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 26 bin liraydı ama bu hükümet, bu Recep Tayyip Erdoğan başbakanken ve cumhurbaşkanıyken emekliyi yoksullaştırdı. Adım adım yoksullaştırdı. Bakın o zaman 1,5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı, şu anda asgari ücretin yüzde 60’ı kadar. Bugün asgari ücret 17 bin lira, en düşük emekli maaşı 10 bin lira. Basit bir hesapla Tayyip Erdoğan ilk iktidara geldiğinde o günkü en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. İnanmayan hesaplasın. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. Emeklinin aylık gelirini 8 çeyrek altından 2,5 çeyrek altında indirdiler. Her ay emeklinin cebinden 5,5 çeyrek altın çalıyorlar. Bir kişi kendinden 1 çeyrek altın düşerse kahrolur. Bu kadar emekli var. Bu kadar yoksulluk var. Bir kere değil, her ay, 1 tane değil, 5,5 tane çeyrek altın cebinizden gidiyor. Kimin yüzünden gidiyor? Recep Tayyip Erdoğan yüzünden gidiyor.”

‘EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ 2018’DE 24 KİLO KIYMA ALIYORDU’

Emeklilerin bayram ikramiyelerinden bahseden Özel, “İki bayramda emekli ikramiyesi veriliyor. Hatırlayalım, 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi emekliye birer maaş ikramiye deyince önce ‘Olmaz’ dediler. 7 Haziran seçimini kaybedince ‘Biz de vereceğiz’ dediler. Sonra 2018’e kadar kulaklarının üstüne yattılar. Ne zaman seçim geldi, bin lira verdiler. Biz itiraz ettik. Dedik ki ‘Bin lira olmaz. En az 1 asgari ücret verin.’ ‘Hayır bin lira yeter’ dediler. Bizim o gün beğenmediğimiz bin lira 24 kilo dana kıyma alıyordu. O bin lira, 3 sene durdu, 2021’de 2 bin lira oldu. Bu sene güya 5 yapacaklardı. 3 bin lira yatıracaklar bayramdan önce. 3 bin lira, 6 kilo dana kıyma almıyor bugün. Emekli hesabını yapsın. Mübarek Ramazan Bayramı öncesi 30 gün oruç tutulacak ve tam 18 kilo kıyma emeklinin sofrasından mutfağından, kursağından çalınmış durumda. Bu kadar zulüm artık emekli için yeter. Geçen sene, kestane balının kilosuyla en düşük emekli maaşını hesapladığınızda geçen sene 10 bin lira 9 kilo kestane balı alıyordu. Bu sene verilen 10 bin lira 6 kilo kestane balı alıyor. Bir senede 3 kilo kestane balı kadar cebinizden parayı almış, bir başka tarafa vermiş durumdalar” ifadelerini kullandı.

‘BUNUN HESABINI SEN Mİ VERECEKSİN’

Emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özel, “Ben Tayyip Bey'e diyorum ki ‘Gel emekliye sahip çıkalım.’ Nasıl mı? Bir emekli kart çıkaralım. Oraya en düşük emekli maaşı alanlar için 7’şer bin lira yatıralım. Ayrıca elektrikte, suda, doğal gazda yüzde 25 ile 40 arasında indirim tanımlayalım. Diyor ki ‘Asla olmaz’. Neden? 'Hazinede para yok'. Yahu sana emanet edilen hazinede para vardı da şimdi para yoksa bunun hesabını ben mi vereceğim? Emekli mi verecek? Sen mi vereceksin? Önce bunu konuşalım” dedi.

‘EMEKLİ İSTEYİNCE YOK, YANDAŞ MÜTEAHHİDE VAR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı hesabı eleştiren Özel, “Erdoğan diyor ki, ‘1,4 trilyon lira para lazım.’ Biz hesapladık. Öyle bir para değil. 690 milyar lira para, emeklinin bu taleplerine yetiyor. Peki ver 690’ı, ‘Para yok.’ Dönüp bakıyoruz bu sene için bütçede vazgeçilen vergi gelirleri. Yani İliç’teki yabancı şirkete 222 milyon. 5’li çetenin her birine ayrı ayrı, kamu müteahhitlerinden sarayı yapan müteahhide kadar ne kadar yandaşı şirket, büyük holding varsa onların vergi gelirlerini affetmiş, tam 657 milyar, şirket parayı kazanmış, kar etmiş, beyanname vermiş. Vergisini ödeyeceği aşamada teklif verip 657 milyar vergiden vazgeçiyor. Emekliye 690 lazım. ‘Para yok’ diyor. Emekliye deyince yok. Beşli çeteye var. Emekliye isteyince yok. Yandaş müteahhide var” dedi.

‘KORKUYU ÖRGÜTLÜYORLAR, TEHDİT EDİYORLAR’

Yerel seçimle ilgili iktidarı ‘korkuyu örgütlemekle’ suçlayan Özel, “Geçen seçim AK Parti ile MHP ayrıydı, bir araya geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti de birlikteydi, ayrı düştüler’ diye düşünenler olabilir. Evet, Cumhur İttifakı bir yanda duruyor. Korkuyu örgütlüyorlar. Tehdit ediyorlar Hatay'a gidip şantaj yapıyorlar. ‘Oy vermedin halin ortada. Vermezsen perişan ol’ diyorlar. Ordu'ya geliyorlar, ‘Bize oy yoksa doğal gaz yok’ diyorlar. Sakarya'ya gidiyorlar, ‘Oy vermeyene hizmet yok’ diyorlar. Oysa Türkiye'nin en iyi hizmet alan kentlerini CHP yönetiyor. Yıllardır iktidarda değiliz. 100 öğrencinin 85’i CHP'li belediyelerin olduğu ilçelerdeki üniversiteleri tercih ediyor. Herkes gezmeye tatile geliyor, göçü CHP’li belediyeler alıyor. Ama korkuyu örgütleyecek ya. Korkutarak, korku siyaseti yapacak ya. Tehdit ve şantaj yapacak ya, böyle konuşuyor. Ama biz umudu örgütlüyoruz. Biz sevgiyi örgütlüyoruz. Biz Türkiye'nin aydınlık yarınlarını örgütlüyoruz. Biz Türkiye'nin geleceğini örgütlüyoruz. Bir tarafta Adalet ve Kalkınma Partisi, yanında MHP. Her geçen gün birbirine benziyorlar. Gökyüzündeki koyu gri yağmur bulutları o ittifakın rengidir. Kentlerin ve ülkenin üstüne kara bulut gibi çöktüler. Bir de yanlarına domuzbağcıların, Hizbullahçıların avukatlarını, eski sanıklarını aldılar. ‘Kadınları sahiplendireceğiz’ diyenleri aldılar. Bunların niyeti belli. Bunlar İstanbul Sözleşmesi'ne karşı, bunlar medeni hukuka karşı, bunlar kadına kimlik veren Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti yapan haklara karşı. Yüzden onlarla birlikteler” diye konuştu.

Bu seçimde büyük bir ittifak içinde olduklarını belirten Özel, “Belki bu seçimde ittifak yapmadık gibi görünüyor ama çok daha büyük bir ittifakın içindeyiz. Onların karşısında bizim ittifakımız. Onlar Cumhur İttifakı'ysa Biz 'Türkiye ittifakıyız. Türkiye ittifakının içinde sosyal demokratlar var, milliyetçi demokratlar var, yakasında güneş olan yakasında olmasa da gözü güneş gibi parlayan iyi insanlar var. Onlarla da birlikteyiz. Muhafazakar demokratlar var. Haramdan ve yalandan korkan herkesle birlikteyiz. Bu ülkenin Misakımilli sınırlarına saygılı, Atatürk'ü tartışmayan, tartıştırmayan, Cumhuriyet’e inanan, bu milleti seven herkesle birlikteyiz biz. En güçlü ittifak, Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakı, milli takım gol atınca ayağa kalkan herkestir. Türkiye ittifakı, filenin sultanları şampiyon olunca gözleri dolan herkestir. Türkiye ittifakı, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır" dedi.

MADENCİLERE PLAKET

Özgür Özel’in konuştuğu seçim otobüsünün üstüne; 6 Şubat depremlerinde, afet bölgesinde görev yapan madencileri temsilen çıkan maden işçisi çağrıldı. Özel, madenciye plaket takdim ederken; Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve sendika yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çekildi. Özel, daha sonra partisinin belediye başkan adaylarıyla birlikte vatandaşları selamlayarak kentten ayrıldı.