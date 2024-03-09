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        TKBL'de şampiyonluğu garantileyen Zonguldak Spor Basket 67 kentte coşkuyla karşılandı

        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Zonguldak Spor Basket 67, deplasman dönüşü şehirde coşkuyla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:03
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        TKBL'de şampiyonluğu garantileyen Zonguldak Spor Basket 67 kentte coşkuyla karşılandı
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        Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Zonguldak Spor Basket 67, deplasman dönüşü şehirde coşkuyla karşılandı.

        İki yıl önce kurulan ve ilk sezonunda katıldığı Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde play-off ikincisi olarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselen Zonguldak Spor Basket 67, 28'inci haftası geride kalan ligde sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

        Sezonun 12'nci haftasında yükseldiği liderliği 16 hafta boyunca kaptırmayan Zonguldak Spor Basket 67, dün İzmir deplasmanında karşılaştığı Urla Belediyespor 71-62 yendi.

        Zonguldak ekibi, elde ettiği 26'ncı galibiyetle puanını 54'e yükselterek en yakın rakibi arasındaki puan farkını 3'e çıkardı.

        Gelecek sezon ING Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele verecek Zonguldak temsilcisi, deplasman dönüşü Site Spor Salonu bahçesinde coşkuyla karşılandı.

        Zonguldak Belediyesi Özel Kalem Müdürü Buğra Özçelik, otobüsten inen takım üyelerine çiçek takdim etti. Taraftarlar ise tezahüratlarla takıma destek verdi.

        Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Maçın konsantrasyonuyla müthiş bir mücadele veriyordunuz. Gururla izledik. Başardınız, helal olsun. Zonguldak'ın en kıymetli markalarının başında geliyorsunuz. Bunu siz başardınız." ifadelerini kullandı.

        Takım kaptanı Betül Pehlivan da sezon boyunca çok mücadele verdiklerini ve emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, "Hiçbir zaman taraftarlar ve halk bizi yalnız bırakmadı. O yüzden herkese teker teker teşekkür ediyorum, bize böyle bir duygu yaşattıkları için. İyi ki varlar. Süper Lig daha zor bir lig ama yine de başarılı olacağına eminim Zonguldak Basket Spor'un." şeklinde konuştu.

        Oyun kurucu Şenay Şale Sarısoy ise taraftarın ve Zonguldak halkının desteğinden mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Gururluyuz onlara böyle bir şey yaşattığımız için. İnşallah haftaya hep beraber kupa kaldıracağız. Süper Lig'deyiz. Yeni bir oluşum olacak. İnşallah Süper Lig'de de başarılar artarak devam edecek ve Avrupa'da maçlar oynanacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Yardımcı antrenör Oğulcan Şengül, gururlu olduklarını söyleyerek, "Söz verdiğimiz gibi kupayı getirdik bu şehre. Sezon başından bu yana bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yöneticilerimiz, taraftarlarımız, bu şehirdeki herkes çok uğraştı. Herkesin çok büyük emeği var." diye konuştu.

        Karşılamaya, siyasi partilerin il temsilcilerinin yanı sıra taraftarlar ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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