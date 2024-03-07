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        Bakan Kacır: Türkiye, güçlü sanayi ve teknolojisi, istikrarlı siyasi yapısıyla umut ışığı oluyor (5)

        KALKINMAAJANSI PROJELERİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDISanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak'taki ziyaretleri kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'ne geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 20:51 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:55
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        Bakan Kacır: Türkiye, güçlü sanayi ve teknolojisi, istikrarlı siyasi yapısıyla umut ışığı oluyor (5)
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        KALKINMAAJANSI PROJELERİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Zonguldak’taki ziyaretleri kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi’ne geçti. Merkezde öğrenim gören öğrenciler hazırladıkları projeleri Bakan Kacır’a sergiledi. Daha sonra Bakan Kacır, gençlerle sohbet etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde düzenlenen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Projeleri Açılışı törenine de katılan Bakan Kacır, kalkınma atılımlarını 81 şehirde hayata geçirdiklerini ifade ederek "Dev bir Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Sanayicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek organize sanayi bölgeleri altyapısı kurduk. Özel sektörün yatırım işlerini artıracak teşvik programlarını yerel kalkınma dinamiklerini harekete geçirirken, devlet desteklerini, sanayi sektörüne, KOBİ'lere, akademisyen ve girişimcilere sunduk. Bugün ülkemiz, 101 teknoparkında 10 binin üzerinde girişimiyle teknoloji geliştirme yolculuğunu sürdürüyor. 1600’den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezimizle birlikte 272 bin kişilik büyük bir Ar-Ge ordusuna sahibiz. Türk sanayisinin küresel bir üretim üssüne dönüşümünü gururla takip ediyoruz. 2002 yılında 36 milyar dolar seviyelerinde bir ihracatımız vardı. Bugün 255,8 milyar dolarlık rekor bir ihracattan katılıyoruz. Bu ihracatın yaklaşık 241 milyar dolarını imalat sanayi ürünleri oluşturuyor. Milli teknoloji hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda, sanayi ve teknolojide büyük ve güçlü Türkiye yolculuğunu sürdürüyoruz. Türkiye'nin yüzyılını inşa ederken Batı Karadeniz'in sembol şehirlerinden Zonguldak'ımızı da yatırım, istihdam, üretim, ticaret ve ihracat merkezi yapmak adına tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye devam edeceğiz" dedi.

        Son 22 yılda Zonguldak'ta 87 milyar lira sabit yatırım için 541 yatırım teşvik belgesi düzenlendiklerini ifade eden Bakan Kacır, "19 bin 300’den fazla istihdamın önünü açtık. Zonguldak'a 1 ilave organize sanayi bölgesi, 2 sanayi sitesi, 3 endüstri bölgesi kazandırdık. KOSGEB destek programlarımızla KOBİ'lerimize cansuyu olduk. 22 yıl önce Zonguldak'ta KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ'lerin sayısı sadece otuzdu. AK Parti hükümetleri döneminde bu sayıyı 1,3 milyar lira destekle 11 bin 250’nin üzerine çıkardık. Katma değer ve teknoloji olarak da kalkınmayı hızlandırmak adına Zonguldak'a bir teknopark 2 Ar-Ge ve 1 tasarım merkezi kazandırdık. TÜBİTAK programlarıyla 158 proje ve 476 bilim insan 323 milyon lira destek sağladık. 2002 yılında Türkiye'de desteklediği bilim araştırmacı sayısı sadece 1000 idi. Geçtiğimiz yıl TÜBİTAK'ın 60. yılında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 50 bin bilim insanı ve araştırmacıyı TÜBİTAK olarak destekledik" diye konuştu.

        12 projenin açılışını yaptıklarını söyleyen Bakan Kacır, "Kalkınma ajansımızın 135 milyon lira desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu projelerle siber güvenlik, yazılım, robotik sistemler, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerde ülkemizin ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeyi oluşturuyoruz. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını destekliyoruz. Oluşturduğumuz laboratuvar ve atölye altyapısıyla insansız hava araçlarının geliştirilmesinde, üretilmesinde yetkin geleceğin mühendis ve teknisyenlerini yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

        KARAELMAS EKSPRESİNİ ANLATTI

        Kentin turizm alanındaki etkinliğini artıracak Özel Karaelmas Ekspresi'nin ilk seferini yarın yapacağını belirten Bakan Kacır, şöyle konuştu:

        "Üzülmez kültür vadisi projemizle şehrimizin turizm potansiyelini ortaya çıkarıyoruz. Kadınlarımızın iş gücü piyasasında daha aktif olmalarını sağlıyoruz. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'mız öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığımız, TCDD ve Ticaret ve Sanayi Odamız iş birliğinde geliştirdiğimiz önemli bir projenin de müjdesini paylaşmak istiyorum. Bu proje 'Özel Karaelmas Ekspresi' yarın Ankara'dan kalkacak Çankırı, Karabük ve Zonguldak illerimizde ve ilçelerimize uğrayacak olan trenin Batı Karadeniz’imizin, doğal güzelliklerini temaşa ettirmek ve şehirlerimizin kıymetli unsurlarını vatandaşlarımıza tanıtmak adına önemli bir rol üstlenecek. Şehrimizi önemli bir turizm destinasyonu haline getirecek Özel Karaelmas Ekspresi’nin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

        Bakan Kacır daha sonra, üniversite içinde kurulan Sibervatan Yetkinlik Merkezi’nin de açılışını yaparak merkezi gezip öğrencilerle sohbet etti.

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