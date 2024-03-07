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        Bakan Kacır: Türkiye, güçlü sanayi ve teknolojisi, istikrarlı siyasi yapısıyla umut ışığı oluyor (2)

        'TÜRKİYE'YİKÜRESEL BİR AR-GE VE ÜRETİM ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde 30 bin metrekare kapalı alana yapılacak orman ürünleri ve kereste fabrikasının temel atma törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:35
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        Bakan Kacır: Türkiye, güçlü sanayi ve teknolojisi, istikrarlı siyasi yapısıyla umut ışığı oluyor (2)
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        'TÜRKİYE'YİKÜRESEL BİR AR-GE VE ÜRETİM ÜSSÜNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

        Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde 30 bin metrekare kapalı alana yapılacak orman ürünleri ve kereste fabrikasının temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde taş üstüne taş koyan, alın teri döken, akıl teri döken herkesin yanındayız ve arkasındayız. Türkiye yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüme yolculuğuna devam ediyor ve devam edecek. Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yaparken Türkiye'yi küresel bir Ar-Ge ve üretim üssüne dönüştürüyoruz. İnşallah bu yolculukta Zonguldak da sahip olduğu tüm imkanlarla, lojistik imkanlarla, nitelikli insan kaynağıyla ve sanayi kültürüyle öncü şehirlerimizden, 'Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızlarından biri olacak. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu yolculukta inşallah sizlerle olacağız" dedi.

        'HEP İNSANI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞTIK'

        Bakan Tunç ise şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldan bu yana hep önce insan demeye devam ediyoruz. İnsanımızın refahını artırmak için, ekonomiden sosyal politikalara, eğitimden sağlığa varıncaya kadar hep insanı güçlendirmek için çalıştık. Çalışmaya da devam ediyoruz. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizin 81 vilayetini eserlerle donattık, donatmaya devam ediyoruz. Fabrikalarla doldurduk, organize sanayi bölgelerimizi, o dolan organize sanayi bölgelerimize ilave yeni sanayi bölgeleri kattık, katmaya devam ediyoruz. Ülkemizi teknolojide, sanayinde, enerjide, bağımsız; ekonomide, IMF'ye muhtaç olmayan bir ülke olması yolunda, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda milletimizle beraber devam ediyoruz" diye konuştu.

        Konuşmalar ve dua sonrası fabrikanın temel atma töreni gerçekleştirildi. 2 bakan daha sonra Gökçebey ilçesine geçerek AK Parti seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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