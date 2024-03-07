DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İktidarın da, muhalefetin de bu ülkeye bir katkı sunma hevesi yok; arzusu da yok. İktidarı da muhalefeti de gördük" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Zonguldak Belediye Başkan Adayı Fatih Keleş’in tanıtım toplantısına katıldı. Kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Babacan, “İktidarın da muhalefetin de bu ülkeye bir katkı sunma hevesi yok; arzusu da yok. İktidarı da, muhalefeti de gördük. İktidarı da muhalefet belediyeleri de depreme karşı önlem aldılar mı? Almadılar. İktidarı da muhalefet belediyeleri de torpilin önüne geçebildiler mi? Geçemediler. İktidarı da muhalefeti de sokakları güvenli hale getirebildiler mi? Getiremediler. Deprem oldu, iktidardan da muhalefetten de tek bir istifa eden çıkmadı yahu. İstifa etmediler, etmeyecekler. Zihniyet aynı olduğu sürece bir şey yapma, bir şey başarma imkânları da yok. Zihniyet aynı olduğu sürece, iktidarın da muhalefetin de yeni bir söz söyleme gücü yok arkadaşlar” dedi.

‘EKONOMİDE İKİ KUTUP OLUŞTURMAYI BAŞARDILAR’

Babacan, Türkiye'de ekonomide iki kutup oluştuğunu söyleyerek, “Türkiye’yi siyasette iki kutba hapsetmek isteyenler, ekonomide iki kutup oluşturmayı başardılar. Artık aynı ülkede, aynı devlette yaşayan iki farklı coğrafyanın insanıyız. Geliri artan yüzde 5 ve yoksullaşan, yerinde sayan yüzde 95. Sipariş verenler ve siparişi getirenler; story atanlar ve onları izleyenler. Ev üstüne ev alanlar ve kiralarını ödeyemeyenler. Playstation oynayanlar ve o oynayanları imrenerek izleyenler. Senede birkaç kez arabasını yenileyenler ve belediye otobüsüne binerken hesap yapanlar. Maalesef durum bu. Üniversite okuyup çalışarak, aylık maaşlardan artırarak birikim yapmak hayal. Ev almak, araba almak hayal. Huzurla restoranda yemek yemek hayal” ifadelerini kullandı.

‘HERKES ŞİKAYETÇİYSE SARI KART GÖSTERMEK ZORUNDADIR’

Babacan, konuşma yaptığı kürsüdeki sarı kartı göstererek, “Herkes şikayetçiyse sarı kartı göstermek zorundadır. İktidarın vurdun duymazlığı için yeni bir imkan yeni bir çare bulundu. Beğenilmiyorsa şikayetçiyse sarı kart gösterilsin. Alem buysa 'deva' sensin diyoruz” dedi.