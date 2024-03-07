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        Zonguldak'da 103 madenci, grizu faciasının 41'inci yılında dualarla anıldı

        ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesesi'nde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi, facianın 41'inci yılında dualarla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:50
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        Zonguldak'da 103 madenci, grizu faciasının 41'inci yılında dualarla anıldı
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        ZONGULDAK’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesesi’nde 7 Mart 1983’te meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi, facianın 41’inci yılında dualarla anıldı.

        Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Armutçuk Müessesi’nde, 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi için anma töreni düzenlendi. 41’inci yılında facianın meydana geldiği Armutçuk Müessesesi’nde düzenlenen anma törenine Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, GMİS şube başkan ve yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve maden işçileri katıldı. Törende faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu.

        GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, burada yaptığı konuşmada “3 Mart 1992 yılında Kozlu faciasında 263 maden işçimizi, 13 Mayıs 2014'te Soma’da 301 maden işçimizi, 28 Ekim 2014 Ermenek faciasında 18 işçimizi, 14 Ekim 2022 Amasra faciasında 43 kardeşimizi şehit verdik. Ben Armutçuk müessesimizde ve tüm maden şehitlerimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Rabbim bu tür faciaları bir daha yaşatmasın” dedi.

        5 yıllık maden işçisi Nurulalh Cebeci, eniştesi Yakup Özegen’i grizu patlamasında kaybettiklerini belirterek, “Eniştem burada şehit oldu. Üzgünüz. Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı. Ruhları şad olsun. Artık böyle şeylerin de yaşanmayacağını düşünüyorum. Aşağıda iş güvenliği yüksek seviyede. İyiyiz ve hazır şekilde çalışmaya devam Allah’ın izniyle” ifadelerini kullandı. Bir başka maden işçisi Berkan Üstün ise, “Kötü bir kaza. Şehit olan tüm madencilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İş sağlığı ve güvenliği artık çok daha fazla olduğu için Allah bize inşallah kaza bela vermeden çalışmayı nasip eder. Her yıl dualarımızı burada ediyoruz. Allah ruhlarını şad etsin” diye konuştu.

        Tören şehit madenciler ve deprem felaketinde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

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